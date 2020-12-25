Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - В девяти областях Казахстана объявили штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В частности, 24 декабря в Костанайской области местами ожидается туман. В Костанае ожидается туман.

В Туркестанской области местами ожидается туман. В Шымкенте ожидается туман.

Днем 24 декабря в Мангистауской области на юге-востоке ожидается гололед. Ночью на севере области ожидается сильный мороз, до 22 градусов.

Ночью 24 декабря в Алматинской области ожидается сильный мороз 25 градусов, на севере области 28 градусов, местами туман. Ветер юго-восточный, в районе Жаланашколя 18-23 метров в секунду. В Талдыкоргане ночью 24 декабря ожидается сильный мороз, 26-28 градусов.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман.

В Павлодарской области ожидается местами низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Павлодаре утром и днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью порывы 15 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду.

Днем 24 декабря в Северо-Казахстанской области на большей части ожидается снег. 24 декабря местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер западный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 24 декабря ожидается низовая метель.

24 декабря в Жамбылской области местами ожидается туман. В Таразе временами ожидается туман.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов в северной половине, на востоке и крайнем юге РК пройдет снег, ожидается усиление ветра с низовой метелью. На остальную территорию Казахстана будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, на юго-западе – гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

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