В Атырауской области в восьмой раз сменился главный санврач

Атырау. 6 января. Kazakhstan Today - 6 января в Атырауской области назначен новый главный санитарный врач - руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Им стал уроженец Западно-Казахстанской области Мадениет Танауов, передает Kazakhstan Today.

С начала пандемии COVID-19 в Атырауской области это уже восьмой по счёту главный санврач, пишет "Ак Жайык"

Танауов родился 1971 году, в 1997 году окончил КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова (санитарно-гигиенический факультет). До нынешнего назначения работал главным санитарным врачом города Уральска.

Его предшественник Амантай Жумангалиев вернулся на свою прежнюю должность заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Атырауской области.

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