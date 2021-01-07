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В "красной" зоне по коронавирусу находится только Атырауская область

06.01.2021 15229
В "красной" зоне по коронавирусу находится только Атырауская область
Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - Межведомственная комиссия по нераспространению в Казахстане COVID-19 опубликовала матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 января 2021 года, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно матрице, в "красной" зоне по коронавирусу находится только Атырауская область. Нахождение в "красной" зоне означает введение строгих ограничительных мер. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская области. "Желтая" зона означает сохранение действующих карантинных мер и усиление контроля за их соблюдением.
  
В "зелёной" зоне находятся все остальные регионы. Это означает, что ситуация в них стабильна и возможно ослабление ограничительных мер.
 
Ранее сообщалось, что Тенгизское месторождение находится в эпицентре вспышки ковида. За сутки там выявили 144 новых случая коронавируса. Это в 4,5 раза больше, чем накануне. При этом по всей Атырауской области зарегистрировано всего пять зараженных.
 

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