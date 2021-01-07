Согласно матрице, в "красной" зоне по коронавирусу находится только Атырауская область. Нахождение в "красной" зоне означает введение строгих ограничительных мер.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская области. "Желтая" зона означает сохранение действующих карантинных мер и усиление контроля за их соблюдением.
В "зелёной" зоне находятся все остальные регионы. Это означает, что ситуация в них стабильна и возможно ослабление ограничительных мер.
Ранее сообщалось, что Тенгизское месторождение находится в эпицентре вспышки ковида. За сутки там выявили 144 новых случая коронавируса. Это в 4,5 раза больше, чем накануне. При этом по всей Атырауской области зарегистрировано всего пять зараженных.
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