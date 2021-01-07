Штормовое предупреждение объявили в трех областях

Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Туркестанской и Мангистауской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 7 января в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель. Вероятность шторма - 85-90%.

7-9 января в Туркестанской области местами ожидается туман. Ночью 7 января по области местами мороз до 25 градусов. Вероятность шторма составляет 90-95%.

7 января в Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный местами 15-20 метров в секунду. Днем на западе области ожидается гололед. Вероятность шторма - 90-95%.

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