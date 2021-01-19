Нур-Султан. 18 января. Kazakhstan Today - 18 января 2021 года в ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В частности, 18 января в Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем местами 15 метров в секунду. В Актобе: ночью ожидается туман.

В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. В Атырау 18 января ожидается туман.

Днём 18 января на юге Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель, ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду.

Ночью 18 января в Акмолинской области местами ожидается низовая метель. Местами ожидается туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау: ночью 18 января ожидается низовая метель, ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

18 января в Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. В Актау ночью и утром 18 января ожидается туман.

Ночью 18 января в Северо-Казахстанской области ожидается местами низовая метель. Ветер западный, юго-западный, ночью 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске ночью ожидается ветер западный, юго-западный, 15-20 метров в секунду.

18-20 января в Жамбылской области местами ожидаются туман, 19-20 января гололед, низовая метель. 18-20 января местами ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 метров в секунду, днем 19, ночью и утром 20 января порывы 23-28 метров в секунду. В Таразе 18-20 января временами ожидаются туман, 19-20 января гололед. Ночью и утром 20 января ожидается ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской области сегодня местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, местами 23 метра в секунду. В Павлодаре ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, ветер южный, юго-западный 15-20 метров в секунду.

Под влиянием фронтальных разделов на северо-западе, севере и в центре страны ожидается небольшой снег, на западе – осадки (дождь, снег). Остальная часть территории Казахстана также будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, низовая метель, усиление ветра, на западе - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

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