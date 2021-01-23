Алматинский крематорий планируют достроить к сентябрю 2021 года

Алматы. 22 января. Kazakhstan Today -Договор о строительстве крематория при Патологоанатомическом бюро, расположенном севернее улицы Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, Алатауского района города (без наружных инженерных сетей) был составлен между частным ТОО и Управлением комфортной городской среды Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на сайте госзакупок, согласно контракту, срок завершения работ 20 сентября 2021 года. Стоимость строительства 1,3 миллиарда тенге.

Как сообщалось ранее , в Алматы объявили тендер на разработку проектно-сметной документации (ПСД) строительства крематория. В акимате пояснили, что разработка проектно-сметной документации на строительство патолого-анатомического бюро (морг), с крематорием планировалась еще до этого, но в связи с отсутствием финансирования, вопрос строительства крематория был отложен.

Разговоры о строительстве крематория в Казахстане идут с 1987 года, но попытки построить его пока не увенчались успехом. Сейчас казахстанцам доступна кремация в Москве, Челябинске, Барнауле и Новосибирске.

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