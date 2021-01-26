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Акимом Семея назначен Нурымбет Сактаганов

25.01.2021 10990
Акимом Семея назначен Нурымбет Сактаганов
Семей. 25 января. Kazakhstan Today - По распоряжению акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова назначен новый аким Семея, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе ІІ внеочередной сессии городского маслихата, которая прошла сегодня, депутаты единогласно поддержали кандидатуру Нурымбета Сактаганова. Ранее занимал должность акима Уланского района, сообщает пресс-служба акима ВКО.
 
Даниал Ахметов представил нового акима Семея и поблагодарил экс-акима Ермака Салимова за работу. Салимов будет советником акима области по жилищно-строительным вопросам. 
 
Нурымбет Аманович Сактаганов, 1970 года рождения, родом из Южно-Казахстанской области. Окончил Кызылординский педагогический институт, Кызылординский аграрно-технический колледж, Институт дистанционного образования МЭСИ, Кызылординский институт экономики, статистики и информации МЭСИ, Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова. По специальностям учитель, бухгалтер, юрист, специалист по экономике и бизнесу.
 
Трудовую деятельность начал в 1992 году учителем средней школы №172 Кызылорды. Служил в рядах ВС РК в 1993-1994 годы, после армии продолжил работу в средней школе №9 Кызылорды.
 
В 1995-2001 годы работал инспектором, старшим инспектором, главным инспектором, начальником отдела, заместителем начальника отдела Таможенного управления по Кызылординской области, в 2001-2006 годы занимал должности главного инспектора, помощника председателя, начальника отдела Таможенного комитета Министерства госдоходов РК.
 
В 2006-2007 годы - главным инспектором представительства правительства в парламенте РК, начальником отдела, советником министра экономики и бюджетного планирования РК.
 
В сентябре 2007 года назначен заместителем председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.
 
В 2010-2012 годы работал государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента Республики Казахстана. В 2012 году назначен заместителем акима Восточно-Казахстанской области. В 2015 году - первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области. С мая 2018 года занимал должность акима Уланского района.
 
Новый аким Семея воспитывает семерых детей.
 

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