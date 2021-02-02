В Алматы полицейские будут патрулировать улицы на электросамокатах

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - Полиция Алматы планирует увеличить количество пеших патрулей и оснастить их электросамокатами, передает Kazakhstan Today.

Увеличение пеших нарядов повлияло на снижение преступности во всех районах города. Вот лишь один пример, по микрорайонам Жулдыз-1, 2. В квадрате улиц Лаврентьева - Наманганская - Ахметова - Закарпатская на патрульном участке №94 Турксибского района в 2019 году было зарегистрировано 93 преступления. В 2020 году на охрану общественного порядка дополнительно выделен 1 автомобильный и 3 пеших патруля, там же установлен модульный пост. Время объезда данной территории автопатрулем сокращено с 50 мин до 30 минут. В итоге, благодаря слаженной работе модульного поста и патрулей, регистрация преступлений на данном участке уменьшилась на 31%, а раскрываемость улучшилась до 54%, в том числе и по горячим следам", - написал в Facebook начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.

Он отметил, что принимаемые меры показали свою эффективность и работа в данном направлении будет продолжена. Для оснащения патрульных служб при поддержке акима города приобретены новые видеорегистраторы последнего поколения, позволяющие в онлайн режиме дистанционно отслеживать оперативную обстановку вокруг, осуществлять аудио- и видеофиксацию, документировать противоправные действия и контролировать несение службы нарядов.

В летнее время мы предполагаем усилить наряды в парках, скверах и в пешеходных зонах, в связи с чем планируется перевести на пешее патрулирование ещё 50 нарядов. Также планируем оснастить эти патрули электросамокатами. Наряду с этим, в условиях заторных явлений на центральных улицах, остро стоит вопрос своевременного прибытия по вызову на место преступления или дорожно-транспортного происшествия. Для решения данной проблемы предлагаем оснастить патрульную полицию и мотоциклетным транспортом", - проинформировал глава департамента полиции.

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