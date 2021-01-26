Уровень преступности в Алматы снизился на 47,8%

Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов сообщил о сокращении преступности в городе на 47,8% по итогам 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Улучшена общая раскрываемость уголовных правонарушений по всем линиям на 11,7%, особо тяжких на 7%, небольшой и средней тяжести на 6,2%. Сократилось количество правонарушений, совершенных на улицах в 4,2 раза и в общественных местах в 3,4 раза", - сказал Таймерденов.

По его словам, в результате принятых мер пресечена преступная деятельность 15 групп, занимавшихся разбойными нападениями; 53 группы, совершавших грабежи; 40 групп, совершавших квартирные кражи; 15 групп, совершавших кражи из автомашин; 85 групп, специализировавшихся на кражах личного имущества в общественных местах.

Начальник департамента полиции сообщил, что количество случаев причинения тяжкого вреда здоровью сократилось на 29,1%; изнасилований - в 2,4 раза; краж чужого имущества - в 2,5 раза; краж из квартир - в 3,6 раза; мошенничеств - на 18,6%; грабежей - в 2,2 раза; разбоев - в 2 раза; хулиганств - в 2,2 раза; угонов - на 36,1%.

Также на 35,1% сократилось число правонарушений, совершенных несовершеннолетними.

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