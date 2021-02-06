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МЧС заранее начнет подготовку к весенним паводкам

05.02.2021 10072
МЧС заранее начнет подготовку к весенним паводкам
Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр принял участие в заседании коллегии Министерства по чрезвычайным ситуациям, по итогам которого поручил ведомству начать подготовку к весенним паводкам и пожароопасному сезону, передает Kazakhstan Today.
 

Министерству по ЧС поручено держать на контроле завершение зимнего периода и уже сейчас начать подготовку к весенним паводкам и пожароопасному сезону, указано на необходимость анализа работы в регионах, определения механизмов совершенствования системы государственного управления в сфере реагирования на ЧС", - сообщает пресс-служба премьер-министра. 

 
По информации МЧС, в 2020 году спасатели осуществили более 70 тыс. выездов на пожары и аварийно-спасательные работы, спасено 14 тыс. человек, эвакуировано из зоны ЧС 19 тыс. и оказана первая медицинская помощь 4 тыс. пострадавших. 

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области построят новое водохранилище, которое позволит регулировать сток реки Есиль и избегать подтоплений населенных пунктов.

 

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