Токаев подписал указ об образовании МЧС

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об образовании Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

В соответствии с подпунктом 3 статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления президент постановил образовать Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий:

- Министерства внутренних дел Республики Казахстан в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, пожарной безопасности, обеспечения функционирования и дальнейшего развития государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организации предупреждения и тушения пожаров;

- Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан по формированию и реализации государственной политики в сфере промышленной безопасности;

- Министерства национальной экономики Республики Казахстан по формированию и развитию государственного материального резерва.

Определить Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан правопреемником прав и обязательств министерств внутренних дел, индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики Республики Казахстан в пределах передаваемых функций и полномочий", - говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Учитывая, что мы вступили в эпоху природных и техногенных катастроф, полагаю необходимым воссоздать Министерство по чрезвычайным ситуациям", - сказал глава государства, озвучивая Послание народу Казахстана.

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