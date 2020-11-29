Кокшетау. 28 ноября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области построят новое водохранилище, передает Kazakhstan Today.

Каждый год в Акмолинской области остро стоит вопрос подтоплений населенных пунктов. Решением такой жизненно важной проблемы станет крупный государственный проект по строительству Бузулукского водохранилища, которое позволит регулировать сток реки Есиль на всей протяженности и увеличить водные ресурсы для потребностей Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, сообщили в управлении внутренней политики.

Бузулукское водохранилище сможет сглаживать пик паводка, принимая до 1,5 млрд кубометров воды. Стоимость разработки проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ составила 21,2 млрд тенге.

Для снижения нагрузок по время паводкового периода получено положительное экономическое заключение Министерства национальной экономики РК по инвестиционному предложению по строительству Есильского контррегулятора (Бузулук). Технико-экономическое обоснование проекта получило положительные заключения государственной и экономической экспертизы", - проинформировали в уполномоченном ведомстве.

В этом году в рамках перераспределения бюджетной программы 254 "Эффективное управление водными ресурсами" выделено 150 млн тенге на начало разработки проектно-сметной документации.

К слову, реализация такого проекта позволит улучшить социально-экономическое развитие области, так как будет использовано для орошения сельскохозяйственных земель площадью 115,05 тыс. Выделенные для орошения земли позволят производить большой объем дополнительной сельхозпродукции и улучшить продовольственное обеспечение столицы и районов области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства