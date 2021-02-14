Суд вынес решение по делу о возврате космического челнока "Буран" в госсобственность

Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - В специализированном межрайонном экономическом суде Алматы рассмотрено гражданское дело по иску Комитета государственного имущества и приватизации к АО "Ракетно-космическая компания "Байконур", "Инфракос" Аэрокосмического комитета, "Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева" о его ликвидации, возврате имущества, внесенного в качестве вклада в уставный капитал общества, а также признании решений учредителей, совета директоров общества незаконными, сделки недействительными и взыскании денежных средств, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы СМЭС Алматы, суд отказал в требовании о ликвидации АО "РКК "Байконур", поскольку выпуск акций организации был зарегистрирован Нацбанком 8 сентября 2004 года и соответственно оснований для его ликвидации не имеются

Суд также отказал в требовании о возврате космического челнока "Буран" в госсобственность, "поскольку распределение имущества в соответствии с требованиями закона "Об акционерных обществах Республики Казахстан" возможно лишь при ликвидации акционерного общества".

При этом суд принял во внимание, что истец, одновременно предъявляя требования о возврате имущества и взыскании стоимости имущества, не учел их взаимоисключаемость.

Кроме того, имущество, переданное в уставной капитал в счет оплаты акций, в соответствии с положениями статьи 3 закона "Об акционерных обществах" является его собственностью, при таких обстоятельствах у истца отсутствуют основания истребования имущества", - разъяснили в пресс-службе суда.

Также отмечается, что требование о признании незаконными сделок по реализации акций акционерного общества Коваленко, Ширину и Мусе, суд также не удовлетворил, поскольку истец не указал, между кем заключены сделки.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, 17 ноября гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам , что второй летный образец советского космического челнока "Буран", его макет и ракета "Энергия" могут быть переданы в государственный или частный музей, если Роскосмос найдет их владельца и договорится с ним.









Буран" был частью многоразовой космической системы "Энергия - Буран". Помимо орбитального корабля, в нее входила сверхтяжелая ракета-носитель "Энергия", а также средства наземной космической инфраструктуры. "Буран" был способен совершать длительные (до 30 суток) полеты, орбитальное маневрирование, управляемый спуск и самолетную посадку на специально оборудованный аэродром.





На территории Музея истории космодрома Байконур находится второй построенный "Буран". Первый образец после полета в космос 15 ноября 1988 года в полностью автоматическом режиме без экипажа находился в монтажно-испытательном комплексе на Байконуре. В мае 2002 года корабль был погребен под обрушившейся крышей здания.

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