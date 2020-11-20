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Казахстан намерен вернуть космический челнок "Буран" в госсобственность

19.11.2020 9505
Казахстан намерен вернуть космический челнок "Буран" в госсобственность
Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - Власти Казахстана планируют вернуть второй летный образец советского космического челнока "Буран" в государственную собственность, для чего подан иск в суд, передает Kazakhstan Today. 
 
По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, сейчас "Буран" находится в собственности казахстанского акционерного общества "Ракетно-космическая компания "Байконур", сообщает ТАСС.
 

Изделия серии "Буран" в данный момент находятся в собственности акционерного общества "Ракетно-космическая компания "Байконур" (первоначальное наименование: акционерное общество закрытого типа "Казахстанско-российское инновационное совместное предприятие "Аэлита" (АОЗТ "КРИСП "Аэлита"), генеральным директором которого является Даурен Муса", - рассказали в пресс-службе.

 
АОЗТ "КРИСП "Аэлита" зарегистрировано в качестве юридического лица Казахстана 13 марта 1997 года. "Уставный капитал общества формировался имущественными вкладами от каждой из сторон, в том числе передачей в уставной капитал второго летного экземпляра орбитального многоразового космического корабля "Буран". В результате отчуждения акций общества владельцем 80% акций общества стало частное лицо - Даурен Муса, 20% акций осталось за республиканским государственным предприятием "Инфракос", - уточнили в министерстве.
 
По данным ведомства, в июне 2019 года комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Казахстана был подан иск о ликвидации акционерного общества "Ракетно-космическая компания "Байконур" и возврате имущества, внесенного в качестве вклада в уставный капитал общества, включая экземпляр орбитального многоразового космического корабля "Буран". 
 

Очередное заседание назначено в специализированном межрайонном экономическом суде города Алматы на 10 декабря этого года", - уточнили в министерстве.

 
Напомним, 17 ноября гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что второй летный образец советского космического челнока "Буран", его макет и ракета "Энергия" могут быть переданы в государственный или частный музей, если Роскосмос найдет их владельца и договорится с ним. Позже Даурен Муса на своей странице в Твиттере проинформировал, что "Буран" и его макет принадлежат "Ракетно-космической компании "Байконур". По его словам, компания приложила много усилий для того, чтобы предприятие и "Бураны" остались целыми. В свою очередь, Рогозин выразил тревогу из-за условий хранения второго летного образца космического челнока "Буран" и его макета, предложив владельцу обсудить дальнейшую судьбу кораблей с представителями Роскосмоса.
 

Буран" был частью многоразовой космической системы "Энергия - Буран". Помимо орбитального корабля, в нее входила сверхтяжелая ракета-носитель "Энергия", а также средства наземной космической инфраструктуры. "Буран" был способен совершать длительные (до 30 суток) полеты, орбитальное маневрирование, управляемый спуск и самолетную посадку на специально оборудованный аэродром.

 
На территории Музея истории космодрома Байконур находится второй построенный "Буран". Первый образец после полета в космос 15 ноября 1988 года в полностью автоматическом режиме без экипажа находился в монтажно-испытательном комплексе на Байконуре. В мае 2002 года корабль был погребен под обрушившейся крышей здания.
 

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