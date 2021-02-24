Три микрорайона в Медеуском районе Алматы на сутки остались без теплоснабжения

Алматы. 23 февраля. Kazakhstan Today - Часть зданий в Медеуском районе Алматы на день отключили теплоснабжения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", 23 февраля 2021 года временно приостановлено теплоснабжение жилых домов и иных объектов, расположенных в контуре улиц Западный Желтоксан - Тимирязева - Аль-Фараби, Достык, а также в микрорайонах Самал-1, Самал-2 и Самал-3.

Возобновить подачу тепла и горячей воды планируется до 23 часов текущих суток. Ограничения по услугам теплоснабжения введены из-за ремонтных работ на теплосетях, необходимых для минимизации рисков в процессе передачи теплоэнергии потребителям", - прокомментировали в компании.





Напомним, в декабре прошлого года в Бостандыкском районе Алматы 108 домов отключены от отопления из-за прорыва трубы на тепловой трассе.





Также сообщалось, что самые высокие тарифы на центральное отопление в Казахстане зафиксированы в Алматы , Атырау и Шымкенте.

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