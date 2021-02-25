В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 24 февраля 2021 года, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидается снег, на севере страны ночью местами сильный снег, на юге, юго-востоке, днем на востоке пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь на западе под влиянием отрога антициклона погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель, на юге и на севере порывы 30 метров в секунду и более", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Туркестанской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра местами до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, в горных перевалах 30 метров в секунду и более.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается метель, усиление ветра ночью до 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более, днем 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра ночью до 15-20, местами 23-28 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду, в Карагандинской области днем порывы 23-28 метров в секунду.

В Павлодарской области днем местами ожидается гололед, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду с метелью.

В Кызылординской области местами ожидаются гололед, метель, ветер 15-20, местами 23-28 метров в секунду.

В Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, в Восточной-Казахстанской области с низовой метелью.

В Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, с низовой метелью.

В Атырауской, Мангистауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью, в Актюбинской области порывы 23 метра в секунду, в Мангистауской области местами гололед.

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