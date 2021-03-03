МЧС: бизнес становится невольным убийцей граждан, пользуясь освобождением от проверок

Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - Сегодня в Службе центральных коммуникаций министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин сообщил об увеличении случаев гибели людей при пожарах на 19%, передает Kazakhstan Today.

По его информации, в 2020 году в РК зарегистрировано 13 933 пожара, что на 4% меньше, чем в 2019 году. Количество травмированных на пожарах сократилось на 7%. За прошлый год пожарными спасено 8 419 человек. При этом количество погибших людей на пожарах выросло с 326 до 389 человек (19%).

За 2020 год в результате отравления природным газом без возникновения пожара погибло 22 человека, от взрыва газобаллонных установок погибло 11 человек, всего зарегистрировано 32 взрыва газобаллонных установок.

Участились случаи взрыва газобаллонного оборудования в секторе малого бизнеса. Те трагические события, которые происходили в Нур-Султане, показали, что наши сотрудники не проверяют их, потому что это неподконтрольные объекты. Многие предприниматели, пользуясь этими поблажками в плане того, что они освобождены от проверок, допускают нарушение правил эксплуатации, как газобаллонного оборудования, так и непосредственно правил пожарной безопасности", - сказал министр.

Произошел взрыв в двухэтажном жилом доме, который использовался под кафе и приготовление пищи на вынос, одна девушка погибла на месте, другая скончалась в больнице. Из этого же помещения наши сотрудники вынесли 19 баллонов. Это говорит о явном нарушении со стороны бизнеса. Зачастую бизнес становится вольным или невольным убийцей наших граждан. Обращаемся к бизнесу. Если бизнес живет за счет граждан, которые приходят и пользуются его услугами, они должны максимально думать об обеспечении безопасности", - подчеркнул Ильин.





За 2 месяца 2021 года в стране зарегистрирован 1931 пожар. При этом спасено 1354 человека, погибли 99 человек, в том числе 13 детей. Травмированы 104 человека, из них 12 детей.





На учет взято более 118 тыс. жилых домов, в которых проживают социально уязвимые семьи, которые 100% охвачены обходами, проинструктировано порядка 400 тыс. человек. Кроме того, проведено около 2 млн обходов жилых домов имеющих автономные системы отопления, проинструктировано более 4 млн граждан, организовано 9,5 тыс. сходов с населением, охвачено более 200 тыс. граждан. Совместно с акиматами продолжена практика установки датчиков в домах с автономной системой отопления, всего их установлено более 118 тыс.", - проинформировал министр.





Он подчеркнул, что более 77,5 тыс. жителей не пустили сотрудников МЧС в свои дома.





Печальная статистика, хотя это право каждого гражданина. Мы констатируем, что при дворовых обходах более чем в 77,5 тыс. домовладений жители отказались от допуска наших сотрудников на территорию частного домовладения для того, чтобы они могли хотя бы проинструктировать по правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций", - сказал Ильин.









Обход домовладений был. Нашими сотрудниками был проведен инструктаж жителей по правилам обращения с газотехническим оборудованием. Но обход не спас данную семью", - сказал министр.

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