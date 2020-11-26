Молодой мужчина стал второй жертвой взрыва газового баллона в кафе Нур-Султана

Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - Число погибших в результате взрыва , произошедшего в кафе в Нур-Султане в субботу, увеличилось до двух. В реанимации скончался 24-летний мужчина, передает Kazakhstan Today.

В городском управлении общественного здравоохранения сообщили, что у мужчины была тяжелая травма с ушибами головного мозга.

Пациент был осмотрен специалистами многопрофильной больницы №2 и Национального центра нейрохирургии. Он находился в крайне тяжелом состоянии и, несмотря на проводимые мероприятия, спасти его не удалось", - сказала пресс-секретарь управления Айгерим Ардак.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства