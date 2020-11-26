Молодой мужчина стал второй жертвой взрыва газового баллона в кафе Нур-Султана

В городском управлении общественного здравоохранения сообщили, что у мужчины была тяжелая травма с ушибами головного мозга.
Пациент был осмотрен специалистами многопрофильной больницы №2 и Национального центра нейрохирургии. Он находился в крайне тяжелом состоянии и, несмотря на проводимые мероприятия, спасти его не удалось", - сказала пресс-секретарь управления Айгерим Ардак.
По ее словам, в реанимации остаются еще два пациента.
Напомним: взрыв произошел 21 ноября, в 12.25, в коттедже, переоборудованном под кафе в микрорайоне Шубары. В результате взрыва погибла женщина. С места происшествия госпитализировали 34 человека, 11 из них направлены на амбулаторное лечение. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.
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