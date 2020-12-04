Еще в одном объекте общепита в Нур-Султане взорвался газовый баллон

Нур-Султан. 2 декабря. Kazakhstan Today - В Нур-Султане на территории столовой произошел крупный пожар, передает Kazakhstan Today.

1 декабря в 22.14 пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана выехали на вызов по адресу: улица Байтурсынова, 43/2.

По прибытии огнеборцев уже в 22.19 на территории новостройки открытым пламенем горел отдельно стоящий контейнер, переоборудованный под столовую, на площади около 150 квадратных метров. Также происходило горение рядом стоящих деревянных поддонов. Предварительно произошёл взрыв газового баллона. Силами столичных пожарных из пожара извлечены 4 газовых баллона", - сообщили в столичном ДЧС.

Пожар локализован в 22.36 и ликвидирован в 22.50. Жертв и пострадавших нет. Точная причина пожара выясняется.

Всего на месте пожара работали 4 единицы техники и 23 человека личного состава.

Напомним, в результате взрыва в кафе газового баллона, произошедшего 21 ноября, пострадали свыше 30 человек, погибли два человека

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