Точки общепита, использующие газовые баллоны, проверят в Нур-Султане

Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане для внеплановых проверок точек общепита, где используются газовые баллоны, начала работать межведомственная комиссия, передает Kazakhstan Today.

По поручению акима столицы Алтая Кульгинова была создана рабочая группа, в нее вошли представители ДЧС, МВД, жилищной инспекции, акимата, департамента промышленной безопасности", - сообщает пресс-служба акима Нур-Султана.

Возглавляет комиссию заместитель акима Бахтияр Макен.

Государство создает все условия для поддержки наших предпринимателей, объявлен мораторий на проверки. Мы доверяем нашим предпринимателям. Но объекты МСБ, со своей стороны, должны соблюдать все правила безопасности, так как к ним в заведения ходят люди. Ничто не должно угрожать жизни и здоровью людей. Учитывая инцидент, произошедший на прошлой неделе, мобильная группа будет выезжать на внеплановые проверки, проводить дополнительный инструктаж. В случае выявления нарушений хозяевам грозит штраф и более суровое наказание", - подчеркнул член рабочей группы, руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ерлан Бекмурзаев.

На совещании напомнили, что баллоны, находящиеся в эксплуатации, должны быть освидетельствованы не реже чем раз в 5 лет.

Баллоны, которые предназначены для наполнения газами, вызывающими коррозию (хлор, хлористый метил, фосген, сероводород, сернистый ангидрид, хлористый водород и другие), а также баллоны для сжатых и сжиженных газов, применяемых в качестве топлива для автомобилей и других транспортных средств, подлежат периодическому освидетельствованию не реже чем через 2 года.

Согласно закону "О газе и газоснабжении", запрещается хранение и (или) использование сжиженного нефтяного газа в бытовых баллонах в жилых многоквартирных домах выше двух этажей.

Владельцы газопотребляющих систем и газового оборудования обязаны обеспечивать их надлежащее техническое состояние и безопасность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства