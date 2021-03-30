В Карагандинской области назначены руководители управлений здравоохранения и сельского хозяйства

КАРАГАНДА. 29 МАРТА - Назначены новые руководители управления здравоохранения и управление сельского хозяйства Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Управление здравоохранения Карагандинской области возглавил Гамаль Токсамбаев. Нового руководителя представил аким региона Женис Касымбек на аппаратном совещании в режиме онлайн.

У Гамаля Токсамбаева два высших образования: в 1998 году окончил лечебный факультет Карагандинской государственной медицинской академии, а в 2014 - Алматинскую академию экономики и статистики по специальности "экономика". Трудовую деятельность начал в 1999 году врачом-хирургом в МСЧ Шахтинска. Затем в течение нескольких лет работал врачом-хирургом в Областной клинической больнице в Караганде. С 2009 по 2011 год был главным хирургом в управлении здравоохранения области. В течение пяти лет был заместителем директора КГП "Областной медицинский центр". С 2016 по 2019 год работал директором КГП "Центральная больница Сарани". До настоящего назначения был заместителем руководителя управления здравоохранения Карагандинской области.

Руководителем управления сельского хозяйства Карагандинской области назначен Аскар Санаубаров, сообщил аким региона Женис Касымбек.

Аскар Санаубаров имеет два высших образования. В 2000 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова по специальности "финансы и кредит", в 2016 - Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина по специальности "агрономия". Трудовой путь начал в 1997 году. Занимал разные должности в отделе казначейства посёлка Ботакара. Возглавлял отдел предпринимательства Бухаржырауского района. В 2011 году был переведён в Абайский район. Работал в должности начальника отдела сельского хозяйства и ветеринарии, затем руководил отделом сельского хозяйства. С 2019 года по настоящее время был заместителем руководителя управления сельского хозяйства Карагандинской области.

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