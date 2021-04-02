Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в четверг

НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 1 апреля 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На юге, юго-востоке, в центре и на востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются осадки, на юго-востоке в отдельных районах - сильные (дождь, снег). На остальной территории Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе – низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, ночью местами, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами порывы 23-28 метров в секунду.

В Костанайской, Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, в Костанайской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью.

В Акмолинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, ночью и утром Туркестанской, Актюбинской областях местами ожидается туман, в Акмолинской области днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.





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