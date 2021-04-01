В ряде областей объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Непогода ждет жителей Акмолинской, Кызылординской, Костанайской и Карагандинской областей. В горах близ Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 1 апреля в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер восточный с переходом на юго-западный 9-14, днем местами 15-20 метров в секунду.

1 апреля в Кызылординской области местами ожидается туман.

1 апреля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

1-2 апреля в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед.

В связи с ожидаемыми осадками большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 31 марта - 2 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

Ранее синоптики рассказали , какая погода ожидает казахстанцев в первые дни апреля.

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