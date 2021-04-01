Какая погода ожидает казахстанцев в первые дни апреля

НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - По информации РГП "Казгидромет" в период с 1 по 3 апреля 2021 года циклон принесет дожди и усиление ветра на западные регионы Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на ближайшие три дня.

Антициклон из районов Москвы постепенно будет смещаться на восток, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков на большей части территории Казахстана", - обещают синоптики.

По их информации, с середины периода на западные регионы начнет оказывать влияние циклон с севера и юга, который затем объединится и принесет дожди и усиление ветра.

Под влиянием фронтальных разделов на юге, юго-востоке страны сохранится неустойчивая погода с осадками. Местами по стране ожидается туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе - с пыльной бурей", - добавили в пресс-службе.





Напомним, 31 марта в семи регионах РК объявлено штормовое предупреждение

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства