В семи областях объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Непогода ждет жителей Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Акмолинской, Костанайской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 31 марта, ночью 1 апреля в Жамбылской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), 31 марта - 2 апреля местами туман, гололед, днем 31 марта местами гроза. Днем 31 марта, сутки 1 апреля местами ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

31 марта в Кызылординской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

31 марта в Туркестанской области местами ожидаются туман, ветер северо-западный 15-20 метров в секунду.

31 марта в Акмолинской области местами ожидается туман.

31 марта в Костанайской области местами ожидается туман.

31 марта в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

31 марта - 1 апреля в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, днем 31 марта, ночью 1 апреля местами 15-20 метров в секунду, днем 1 апреля 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду.

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