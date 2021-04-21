Митрополит Астанайский и Казахстанский обратился с просьбой помочь в восстановлении сгоревшего монастыря в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. 20 АПРЕЛЯ - В связи с пожаром в Петропавловском женском монастыре Павлодарской и Экибастузской епархии митрополит Александр обратился к казахстанцам с призывом оказать посильную помощь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

14 апреля в Петропавловском женском монастыре села Павлодарское Павлодарской области произошла трагедия - пожар. Огонь полностью уничтожил храм во имя апостолов Петра и Павла и здание обители, в котором находились жилые и хозяйственные помещения, трапезная и библиотека", - сказал митрополит.

По его словам, "монастырь более двух десятилетий был родным домом для монашествующих, значимым духовном центром Павлодарской области, местом духовного утешения для большого числа казахстанцев".

Безвозмездные средства можно перечислить по следующим реквизитам:

РОО "Астанайская и Алматинская Епархия Православной Церкви Казахстана"

050015, город Алматы, микрорайон Кокмайса, дом 29

ИИК (р/с) KZ516010131000005236 - KZ

В АО "Народный Банк Казахстана"

БИК HSBKKZKX, КБЕ 18

БИН 920440001300

Назначение платежа:

Пожертвование на восстановление Петропавловского женского монастыря в городе Павлодаре РК

КНП 119





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