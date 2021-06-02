В казахстанских колониях отметили День защиты детей

АЛМАТЫ. 1 ИЮНЯ - В детской колонии города Алматы провели праздник по случаю Международного дня защиты детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации департамента уголовно-исполнительной системы Алматы, в единственной колонии в республике, где отбывают наказание несовершеннолетние, в настоящее время содержится 49 детей. Из них 36 несовершеннолетних осуждены за совершение особо тяжких преступлений, 13 детей - за совершение тяжких преступлений. Среди осужденных двое подростков в возрасте от 14 до 16 лет, 14 несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет. Также отбывают наказание 18 детей в возрасте от 17 до 18 лет, 15 осужденных старше восемнадцати лет.

Специалисты, занимающиеся воспитанием несовершеннолетних, ежегодно проводили Дни открытых дверей для родителей, превращая этот день в праздник, который радовал окружающих. Дети общались с родителями, братьями и сестрами, подавляя тоску о родном доме", - рассказали в ведомстве.

Однако из-за пандемии, отметил начальник учреждения ЛА-155/6 Мирас Толубаев, в последние два года не было возможности проводить мероприятие.

В департаменте УИС также поделились, что в текущем году 11 классов пенитенциарной школы окончили 13 выпускников, 9 классов - еще 12 осужденных. Экзамены ученики сдали с утра перед началом торжественного мероприятия.

В этом году в целях профилактики эпидемии были введены ограничения на посещения колонии неправительственными организациями, предпринимателями, которые оказывают содействие в проведении различных мероприятий среди несовершеннолетних осужденных. В праздничный день только компании "Алматы азык-тулік" и "Сабыржан" будут раздавать подарки и дарить радость детям из учреждения. Также будут организованы соревнования по эстафетным играм среди юниоров, соревнования по рукопашному бою, скоростному бегу, настольному теннису, футболу между отрядами", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе также рассказали, что на попечении у государства содержатся не только осужденные подростки, но совсем юные казахстанцы, дожидающиеся освобождения своих матерей, что отбывают наказания в учреждении средней безопасности ЛА-155/4 в поселке Жаугашты Алматинской области. При женской колонии расположен Дом ребенка, обеспечивающий условия, необходимые для нормального проживания и развития детей.

Ежегодно администрация учреждения совместно с осужденными женщинами готовят развлекательную программу, дарят игрушки и носочки ручной работы. Сегодня они порадовали детей надувным батутом, воздушными шарами и мультипликационными персонажами. Пекари из хлебопекарного цеха РГП "Енбек-Жаугашты", также расположенном на территории колонии, испекли виновникам торжества сладкие булочки", - рассказали в УИС Алматы.

В ведомстве отметили, что общественный фонд "Жеті агаш", на протяжении уже более десяти лет продолжает радовать постояльцев детского городка и несовершеннолетних осужденных, содержащихся в локальном участке при учреждении.

Детям осужденных представители фонда подарили летние вещи, фрукты и игрушки: для девочек куклы, мальчиков - машинки, а подростков они побаловали тортом и сладкими напитками", - добавили в ведомстве.

На сегодня, по информации пресс-службы, общее количество детей здесь составляет 30 лиц, восьмерым из них меньше пяти месяцев.

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