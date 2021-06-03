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В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди с грозами

02.06.2021 17281
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди с грозами
Фото: reeading
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 2 июня 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На большей части республики сохраняется обширный циклон, в связи с чем местами пройдут дожди с грозами, возможен град. Лишь на севере под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, на юге - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Туркестанской, утром и днем Кызылординской областях местами ожидается шквал, пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем пыльная буря, возможен град. 
 
В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью туман. 
 
В Северо-Казахстанской области местами ожидается ночью и утром местами туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Карагандинской области местами возможен град. 
 
В Костанайской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Западно-Казахстанской области местами возможен град.
 
Днем на большей части Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, местами в Карагандинской, Туркестанской областях ожидается сильная жара.
 
В Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской областях, местами в Атырауской, Карагандинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Костанайской областях, в отдельных районах Акмолинской, Павлодарской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

 

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