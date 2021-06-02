В десяти областях объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской, Карагандинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Алматинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 2 июня в Западно-Казахстанской области ожидаются местами гроза, град.

2 июня в Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, при грозе порывы 18 метров в секунду.

Утром и днем 2 июня в Кызылординской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, шквал. Ветер западный, северо-западный, утром и днем местами 15-20 метров в секунду. Днем 2 июня сохраняются сильная жара, 40 градусов, чрезвычайно высокая пожароопасность.

2-3 июня в Карагандинской области местами ожидается гроза, град. Ветер юго-западный, днем 2 - сутки 3 июня местами 15-20 метров в секунду. Днем 2-3 июня местами сохраняется сильная жара, 35 градусов, ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность.

2 июня в Актюбинской области местами ожидается гроза.

2 июня в Атырауской области местами ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара, до 36 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

2 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду.

Днем 2 июня в Алматинской области сохраняется сильная жара 35-37 градусов, чрезвычайная высокая пожароопасность.

2 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза, ночью местами туман. Ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду.

2 июня в Северо-Казахстанской области ожидается ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

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