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На лето закроют проезд по одной из улиц Алматы

07.06.2021 13717
АЛМАТЫ. 7 ИЮНЯ - В связи с плановой заменой магистрального трубопровода на лето перекроют проезд по улице Экспериментальная база в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Движение автотранспорта по улице Экспериментальная база будет закрыто с 8 июня по 1 сентября 2021 года. 
 

Временные ограничения связаны с плановой заменой магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента. Для сохранения комфортных условий местным жителям горячая вода в здания будет подаваться по временной схеме горячего водоснабжения", - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети". 

 
В компании попросили с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.
 

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