В Капшагае прошла конференция российских соотечественников, проживающих в Казахстане

КАПШАГАЙ. 7 ИЮНЯ - В Капшагае с 4 по 6 июня под лозунгом "30 лет независимости - 30 лет созидательной дружбы, взаимного доверия и сотрудничества" прошла страновая отчетно-выборная конференция российских соотечественников, проживающих в Республике Казахстан, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В Доме культуры города встретились руководители организаций российских соотечественников и этнокультурных объединений, представители дипломатического корпуса, представители Московского дома соотечественников и Фонда поддержки и защиты прав соотечественников.

Представительство Россотрудничества в Алматы приняло активное участие в организации конференции. Так, для ее участников в фойе Дома культуры была организована фотовыставка Русского географического общества "Самая красивая страна", где были приставлены лучшие работы российских фотографов.

Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Татьяна Барышникова в своём приветственном слове поблагодарила соотечественников за инициативу и сотрудничество. Особое внимание она уделила вопросу формирования молодежного актива соотечественников и его участия в государственном управлении и в деловых кругах республики.

На конференции были заслушаны доклады координаторов Совета соотечественников по разным регионам, утверждены представитель во Всемирный координационный совет российских соотечественников и координаторы от регионов Казахстана. Также были обсуждены планы проведения 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны и 30-летия независимости Республики Казахстан.

Приятным завершением конференции стало награждение активистов организаций соотечественников благодарностями российских организаций и литературно-музыкальный перфоманс актрисы театра БАТА Вероники Насальской "Линия времени", посвящённый Дню русского языка и подготовленный по заказу Россотрудничества.

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