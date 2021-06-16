В Алматы сменился глава управления жилищной политики

АЛМАТЫ. 15 ИЮНЯ - Назначен руководитель управления жилищной политики города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Распоряжением акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева на должность руководителя управления жилищной политики города Алматы назначен Данияр Кирикбаев.

Данияр Кирикбаев родился 29 апреля 1986 года. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова. Магистр экономики и бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в банковской сфере. 2007-2009 годы работал в АО "Пассажирские перевозки". В 2009 году - советник председателя управления АО "Kazsatnet". В 2009-2013 годы работал в Генеральной прокуратуре РК, аппарате сената парламента РК.

С 2013 года работал в судебной системе. 2016-2019 годы был руководителем администратора судов по городу Алматы.

До нынешнего назначения он занимал пост директора филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Алматы.

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