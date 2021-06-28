Синоптики прогнозируют в Казахстане град

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24-26 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части страны пройдут дожди с грозами, выпадением града. 24 июня в Павлодарской, 25 июня в Алматинской, 24-25 июня в Восточно-Казахстанской областях ожидаются сильные дожди.

Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", лишь на западе страны сохранится жаркая погода без осадков.

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