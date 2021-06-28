Два новых вертолета казахстанской сборки пополнили авиапарк МЧС

Фото: МЧС РК
Сегодня в Алматы на территории АО "Авиаремонтный завод №405" состоялась передача двух вертолетов Ми-8АМТ казахстанской сборки Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, сообщает пресс-служба МЧС РК.
В мероприятии принял участие первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев. Он отметил, что в декабре 2020 года первые два вертолета Ми-8АМТ казахстанской сборки также были переданы в пользование МЧС Казахстана и успели себя зарекомендовать с благоприятной и продуктивной стороны. Воздушные судна заступили на дежурства по месту дислоцирования в городах Нур-Султане и Алматы и были задействованы в поисково-спасательной операции в горах Туркестанской области, экстренной медицинской эвакуации, лесоавиационных работах и аэровизуальных облетах в паводкоопасный период на территории страны.
Пополнение парка вертолетов МЧС реализовывается в рамках трехстороннего соглашения между АО "НК "Казахстан инжиниринг", АО "Авиаремонтный завод № 405" и АО "Вертолеты России". Вертолеты сформированы с учетом выполняемых МЧС задач и адаптированы для перевозки пассажиров и грузов, аварийно-спасательных работ в зонах стихийных бедствий и природных катаклизмов, охраны лесов, пожаротушения, а также оказания услуг санитарной авиации населению страны. Техника оснащена современным оборудованием, предназначенным для выполнения широкого спектра авиационных услуг и работ, дополнительными топливными баками, которые увеличивают практическую дальность полета в 2 раза", - проинформировали в ведомстве.
Для выполнения полетов на воздушном судне модификации Ми-8АМТ 18 человек летного и инженерно-технического состава МЧС (12 пилотов и 6 бортмехаников) прошли летную подготовку по программе переподготовки с пилотами-инструкторами авиационно-учебного центра "АК Баргузин" в Улан-Удэ, где непосредственно находится Улан-Удэнский авиационный завод.
Первый вице-министр отметил, что в будущем будет продолжена работа по укреплению материально-технической базы МЧС, что повысит эффективность проведения спасательных операции во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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