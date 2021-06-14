В Туркестанской области найдено тело одного из пропавших в мае туристов

Фото: МЧС РК

ТУРКЕСТАН. 13 ИЮНЯ - В горах Туркестанской области найдено тело одного из пропавших туристов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подробности сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Талгат Уали. По его словам, тело пропавшего туриста было обнаружено в ущелье Макпалсай. Это произошло 12 июня в ходе исследований по направлениям от моста реки Угам с левой стороны до хребта Азартеке.

Уали отметил, что ущелье находится на высоте 1000 метров над уровнем моря. Из-за сложного горного рельефа и скалистых склонов транспортировка тела вертолетом была невозможна.

Спасатели пешим ходом, организовав переправу через реку Угам (скорость течения 20 метров в секунду), выдвинулись к телу и затем доставили погибшего к месту, где вертолет смог зависнуть в воздухе. При помощи лебедки тело подняли на авиаборт и передали сотрудникам полиции для проведения экспертизы.





По предварительным данным, тело принадлежит пропавшему туристу 2004 года рождения. Тело сына распознал его отец, уточнили в пресс-службе МЧС РК.

Сообщение о пропаже семи человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района поступило 25 мая. 21 мая туристы в пешем порядке направились в ущелье Сары-Айгыр и должны были вернуться 24 мая. 28 мая в ходе аэровизуального облета на вертолете Казавиаспаса спасатели обнаружили трех из семи пропавших туристов . Их успешно эвакуировали, состояние молодых людей удовлетворительное. По словам туристов, они разделились на две группы.





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