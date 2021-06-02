Спасатели нашли сумку одного из пропавших в Туркестанской области туристов

ТУРКЕСТАН. 1 ИЮНЯ - В реке Угам в горах Туркестанской области спасители нашли сумку одного из пропавших туристов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Туркестанской области, найденную в реке Угам сумку, спасатели МЧС передали полицейским.

В настоящее время продолжаются поиски двух пропавших туристов. В регионе проводится аэровизуальная разведка двумя вертолетами АО "Казавиаспас", -говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что сообщение о пропаже семи человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района поступило 25 мая. 21 мая туристы в пешем порядке направились в ущелье Сары-Айгыр и должны были вернуться 24 мая. 28 мая в ходе аэровизуального облета на вертолете Казавиаспаса спасатели обнаружили трех из семи пропавших туристов . Их успешно эвакуировали, состояние молодых людей удовлетворительное. По словам туристов, они разделились на две группы.





На следующий день, 29 мая, были обнаружены тела еще двух членов экспедиции. Позже к поиску пропавших туристов на приграничной территории присоединились сотрудники МЧС Узбекистана.

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