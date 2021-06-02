Спасатели нашли сумку одного из пропавших в Туркестанской области туристов

ТУРКЕСТАН. 1 ИЮНЯ - В реке Угам в горах Туркестанской области спасители нашли сумку одного из пропавших туристов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Туркестанской области, найденную в реке Угам сумку, спасатели МЧС передали полицейским.
В настоящее время продолжаются поиски двух пропавших туристов. В регионе проводится аэровизуальная разведка двумя вертолетами АО "Казавиаспас", -говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что сообщение о пропаже семи человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района поступило 25 мая. 21 мая туристы в пешем порядке направились в ущелье Сары-Айгыр и должны были вернуться 24 мая. 28 мая в ходе аэровизуального облета на вертолете Казавиаспаса спасатели обнаружили трех из семи пропавших туристов. Их успешно эвакуировали, состояние молодых людей удовлетворительное. По словам туристов, они разделились на две группы.
На следующий день, 29 мая, были обнаружены тела еще двух членов экспедиции. Позже к поиску пропавших туристов на приграничной территории присоединились сотрудники МЧС Узбекистана.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства