Минэнерго: Электрические сети западной зоны планируют объединить с Единой электроэнергетической системой РК

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НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - В Министерстве энергетики сообщили о разработке проекта по объединению электрических сетей западной зоны с Единой электроэнергетической системой РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Разрабатывается предварительное ТЭО проекта по объединению электрических сетей западной зоны с Единой электроэнергетической системой РК. Объединение возможно реализовать путем строительства линии 500 кВ по трем возможным маршрутам: с города Актобе до города Атырау; с города Жезказган до города Атырау; с города Шымкент до села Бейнеу Атырауской области", - сообщили в пресс-службе Министерства.

Также для усиления электрической сети западной зоны Единой электроэнергетической системы Казахстана начат проект по строительству электросетевых объектов второй цепи существующего транзита 220 кВ Уральская - Правобережная - Индер - Атырау - Кульсары - Тенгиз.

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить надежным электроснабжением потребителей западных регионов и задействовать потенциал газовой генерации региона в качестве маневренной мощности для регулирования дисбалансов в энергосистеме страны", - сказал министр энергетики Нурлан Ногаев на отчетной встрече перед населением.

Министр подчеркнул необходимость усилить электрические сети в южных регионах страны из-за угрозы аварийных отключений . Потребуется строительство линии электропередачи 500 кВ по направлению ЮКГРЭС-Жамбыл-Шымкент, а также модернизация существующих электрических сетей.

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