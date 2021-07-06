Ушел из жизни Владимир Меньшов

film.ru

МОСКВА. 5 ИЮЛЯ - Народный артист Владимир Меньшов скончался от последствий коронавируса на 82-м году жизни, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы потеряли нашего дорогого друга... отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", - добавляется в тексте соболезнования Мосфильма.

По информациии РИА "Новости" , о том, что режиссер заразился, стало известно 26 июня. При этом уточнялось, что болезнь протекает в легкой форме.

Меньшов родился в Баку, окончил школу-студию МХАТ и аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе.

В большом кино в качестве актера дебютировал в 1972 году в драме Алексея Сахарова "Человек на своем месте". Всего на его счету около 120 ролей.

Режиссерский дебют состоялся в 1976 году музыкальным фильмом "Розыгрыш" по сценарию Семена Лунгина. Потом были "Москва слезам не верит", которая в 1981 году получила "Оскар", а также "Любовь и голуби", "Ширли-мырли" и другие.

Владимир Меньшов - народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства