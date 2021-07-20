В Мангистауской области раздача бесплатного сена вызвала ажиотаж среди сельчан

Скрин с видео

АКТАУ. 19 ИЮЛЯ - В Сети появилось видео, на котором заснято, как сельчане Мангистауской области получают сено, прибывшее из других регионов страны для погибающего от голода домашнего скота, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Организация раздачи бесплатного сена для скота и поведение сельчан возмутили жителя региона, сообщает " Лада ".

Смотрите на этих людей. Если в семье шесть человек, то каждый приезжает, чтобы получить корм. Посмотрите, кругом одни джипы, одни богачи. Машин больше, чем людей. Какое безобразие! Какой наглый народ!" - говорит автор видео.

Напомним, 3 июля Министерство сельского хозяйства Казахстана сообщило о стабилизации обстановки и прекращении гибели скота в Мангистауской и Кызылординской областях.

14 июля появилось видео, на котором заснято , как жители региона кормят своих домашних животных размоченным картоном вперемешку с отрубями.

15 июля исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев встретился с животноводами, руководителями крестьянских хозяйств и предпринимателями Мангистауской области. В ходе встречи с фермерами он сообщил об оперативных мерах, предпринимаемых правительством и Минсельхозом для помощи аграриям, пострадавшим от сильнейшей засухи в регионе. В ходе встречи с животноводами Ербол Карашукеев сообщил , что министерством проработан вопрос выпаса скота и сенокошения на территориях лесных хозяйств и резерватов.

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