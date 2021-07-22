Жителей присоединенных микрорайонов Алматы обеспечат качественной питьевой водой

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АЛМАТЫ. 21 ИЮЛЯ - Аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев во время онлайн-презентации на ТК "Алматы" сообщил о темпах строительства инженерных коммуникаций в новых микрорайонах Турксибского, Медеуского и Бостандыкского районов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В Турксибском районе проживает 245,6 тысячи человек. Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения составляет 772 километра, из них водопроводные сети - 534,9 километра, канализация - 237 километров. В текущем году к новым сетям водоснабжения будут подключены 12 тысяч жителей (2 814 домов) трех микрорайонов - Альмерек, Кайрат, Нуршашкан.

В Медеуском районе проживает 220,6 тысячи человек.

В районе 841,7 километра сетей водоснабжения и водоотведения, из них водопроводные сети - 616,3 километра, канализационные сети - 225,4 километра.

98,3% жителей района обеспечены централизованным водоснабжением.

В текущем году к новым сетям водоснабжения будут подключены 5 тысяч жителей (домов) микрорайона Думан. В 2022-2023 годах к сетям подключатся еще 5,5 тысячи жителей (1429 домов) микрорайонов Кольсай, Каменское плато.

Также в этом году к новым сетям водоотведения планируется подключить 6,2 тысячи жителей (1698 домов) микрорайонов Думан, Кольсай. В 2022-2023 одах. к системе водоотведения подключатся еще 4,3 тысячи жителей (1 179 домов) микрорайона Каменское плато.

В Бостандыкском районе проживает 360 тысяч человек, из которых 347,6 тысячи жителей, или 96,6%, обеспечены доступом к центральному водоснабжению. Основной проблемой присоединенных микрорайонов является отсутствие источников водозабора.

В настоящее время проект водозабора "Ерменсай" мощностью 9 тысяч кубических метров в сутки разработан и находится на экспертизе. Данный проект позволит охватить водоснабжением 22 тысячи жителей микрорайонов Ерменсай, Нурлытау, Нур Алатау, Ремизовка. Разрабатывается проект строительства инженерных сетей протяженностью 97 километров в микрорайонах Нурлытау, Хан Тенгри и по улице Дулати.

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