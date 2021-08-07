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В большинстве областей Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

06.08.2021 5968
НУР-СУЛТАН. 6 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 6 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием фронтальных разделов на большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами. Лишь на юге и центре страны ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, ночью и утром местами туман, днем местами ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей, днем в горных районах гроза, град. 
 
В Актюбинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Восточно-Казахстанской области, ночью в Атырауской области, днем в Костанайской, Акмолинской областях местами ожидаются гроза, ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В Туркестанской, Кызылординской областях днем местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.
 
Днем в Мангистауской области местами сохранится очень сильная жара. 
 
Днем на большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской областей, на юге Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областей сохранится сильная жара. 
 
В Акмолинской области днем ожидается сильная жара.
 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской областей, местами в Карагандинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, на юге Восточно-Казахстанской области, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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