В большинстве областей Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

НУР-СУЛТАН. 6 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 6 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием фронтальных разделов на большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами. Лишь на юге и центре страны ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, ночью и утром местами туман, днем местами ветер 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей, днем в горных районах гроза, град.

В Актюбинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области, ночью в Атырауской области, днем в Костанайской, Акмолинской областях местами ожидаются гроза, ветер 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской, Кызылординской областях днем местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

Днем в Мангистауской области местами сохранится очень сильная жара.

Днем на большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской областей, на юге Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областей сохранится сильная жара.

В Акмолинской области днем ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской областей, местами в Карагандинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, на юге Восточно-Казахстанской области, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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