В пятницу в большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 20 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По-прежнему под влиянием антициклона на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь в горных районах юго-востока, а также на востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. По республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, в юго-востоке - град, на севере в ночные и утренние часы ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области днем в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град, на северо-востоке области пыльная буря, на северо-востоке и юго-западе области усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

В горных районах Алматинской области ожидается гроза.

В Туркестанской области ожидаются на западе пыльная буря, в горных районах и на западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.

Днем на юге и юго-востоке Кызылординской области, на северо-востоке Мангистауской области ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на юге Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях сохраняется очень сильная жара, на юге Мангистауской, Костанайской областей сохраняется сильная жара.

В Мангистауской области, на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, на западе Карагандинской области, на юге Костанайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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