Синоптики обещают казахстанцам теплое воскресенье

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НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - Синоптики "Казгидромета" прогнозируют жителям Казахстана теплое воскресенье, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 30-32.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 метров в секунду. Температура ночью 17-19 градусов тепла, днем 30-32.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22 градуса тепла, днем 36-38.

В Актау ясно, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23-25 градусов тепла, днем 35-37.

В Актобе ясно, без осадков, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 36-38.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 24-26 градусов тепла, днем 38-40.

В Караганде ясно, без осадков, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 28-30 тепла. На юге области ожидается жара до 35 градусов.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 31-33. В Акмолинской области ожидается гроза, местами сильная жара до 36 градусов тепла.

В Костанае ясно, без осадков, ветер 7-12 метров в секунду. Температура ночью 18-20 градусов тепла, днем 32-34 жары.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22-24 градуса тепла, днем 35-37. По области ожидается пыльная буря.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 26-28 тепла. По области местами ожидается гроза.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 32-34. В Северо-Казахстанской области ожидается гроза.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 30-32.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 34-36.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днем 36-38. По области ожидается пыльная буря.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 39-41. В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 25-27 тепла.

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