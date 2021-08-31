Заморозки ожидаются на севере Казахстана в ближайшие дни

НУР-СУЛТАН. 30 АВГУСТА - "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 31 августа - 2 сентября, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По информации синоптиков, холодный антициклон из районов Атлантики, вызвавший понижение температуры воздуха на северной половине страны, продолжит смещаться в восточном направлении и вызовет похолодание уже на востоке и юго-востоке страны.

Столбики термометров в дневные часы опустятся: на севере и востоке до 10-20 тепла, а на юго-востоке до 20-28 тепла. В ночные часы в северных районах Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2 градусов. На западные же регионы 2 сентября начнет влиять циклон из районов Баренцева моря, принося с собой дожди, грозы и усиление ветра", - проинформировали в "Казгидромете".

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