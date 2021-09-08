Казахстан увеличит число авиарейсов в Россию

НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - С 22 сентября текущего года авиакомпания "Qazaq Air" планирует начать полеты по маршруту Актобе - Казань с частотой 1 раз в неделю, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На очередном заседании Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан был вынесен вопрос увеличения рейсов между Казахстаном и Россией.

Так, с 22 сентября текущего года авиакомпания "Qazaq Air" планирует начать полеты по маршруту Актобе - Казань с частотой 1 раз в неделю", - сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации РК.

Дальнейшее увеличение рейсов в Россию будет зависеть от эпидемиологической ситуации, решений Межведомственной комиссии и решений соответствующих государственных органов РФ, отметили в ведомстве.

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