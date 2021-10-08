АЛМАТЫ. 7 ОКТЯБРЯ - В Алматы за подделку паспортов вакцинации уволены руководители двух поликлиник, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил сегодня в ходе брифинга в СЦК глава управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев, случаи подделки паспортов вакцинации произошли в период первой стадии массовой вакцинации.

К сожалению, нам пришлось уволить двух руководителей поликлиник. Уволены 6 врачей и медсестер, которые непосредственно имели факты нарушений", - уточнил он.

По его словам, в трех поликлиниках города: №21, №4 и №1 - были выявлены факты подделки паспортов вакцинации, общее количество их около 16. "Следственные органы этим занимаются. Во всех случаях они были выявлены нашими медработниками и переданы в полицию, чтобы провести расследование", - сказал Табынбаев.

Чтобы подобные случаи больше не повторялись, усилена разъяснительная работа, увеличено количество камер видеонаблюдения и усилена работа наблюдателей, отметил спикер.



