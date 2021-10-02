В Туркестанской области задержаны подозреваемые в подделке паспортов вакцинации

НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - 1 октября на канал 102 поступило сообщение о том, что на электронный почтовый адрес посольства Беларуси в РК неизвестные прислали письма с угрозами о якобы заложенном взрывном устройстве, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудники департамента полиции Нур-Султана провели проверку, информация не подтвердилась. На территории посольства взрывных устройств не обнаружено.

По данному факту начато досудебное расследование, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.