В одной из поликлиник Жамбылской области паспорта вакцинации продавали за 15 тыс. тенге

ТАРАЗ. 24 СЕНТЯБРЯ - В поликлинике села Аса Жамбылской области выявлен факт продажи паспортов вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В территориальный департамент Агентства по финмониторингу Жамбылской области поступила жалоба о том, что в поликлинике села Аса незаконно предоставляют поддельные паспорта вакцинации. В ходе проверки сотрудниками департамента установлено, что в указанной поликлинике действительно выдавали паспорта вакцинации от COVID-19 за 15 тысяч тенге без фактического вакцинирования", - рассказали в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК.

По указанному факту проводятся следственные мероприятия по установлению всех причастных лиц.

В ведомстве добавили, что агентством пресечено 30 фактов подделки паспортов вакцинации.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства