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В одной из поликлиник Жамбылской области паспорта вакцинации продавали за 15 тыс. тенге

24.09.2021, 10:08 5239
ТАРАЗ. 24 СЕНТЯБРЯ - В поликлинике села Аса Жамбылской области выявлен факт продажи паспортов вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В территориальный департамент Агентства по финмониторингу Жамбылской области поступила жалоба о том, что в поликлинике села Аса незаконно предоставляют поддельные паспорта вакцинации. В ходе проверки сотрудниками департамента установлено, что в указанной поликлинике действительно выдавали паспорта вакцинации от COVID-19 за 15 тысяч тенге без фактического вакцинирования", - рассказали в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК. 

 
По указанному факту проводятся следственные мероприятия по установлению всех причастных лиц. 
 
В ведомстве добавили, что агентством пресечено 30 фактов подделки паспортов вакцинации.

 

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