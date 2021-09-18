Столичных медработников подозревают в изготовлении поддельных паспортов вакцинации

НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - По подозрению в продаже поддельных паспортов вакцинации задержаны 2 медицинских работника в возрасте 38 и 40 лет, а также 44-летний супруг одной из подозреваемых, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Установлено, что медработники на протяжении трех последних месяцев за денежное вознаграждение проводили фиктивную вакцинацию с целью изготовления паспортов вакцин без фактической инъекции. Желающих "привиться мимо плеча" медработники принимали исключительно по рекомендации знакомых по предварительной оплате. Роль супруга в данной схеме заключалась в том, что он находил клиентов, консультировал и получал оплату за услуги. При обращении в медучреждение люди называли кодовое слово для получения "фиктивных справок", - рассказали в столичном департаменте полиции.

В отношении задержанных проводится досудебное расследование по статье УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов". Санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

В ходе обысков изъяты медицинская документация, сотовые телефоны. В рамках расследования назначены необходимые экспертизы. Медработники дали признательные показания. Устанавливается количество лиц, обратившихся к ним для получения поддельных паспортов вакцинации", - добавили в полиции.





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