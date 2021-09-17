156 дел возбуждено по подделке и использованию ложных ПЦР-тестов и паспортов вакцинации

НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРЯ - Под председательством министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева проведено очередное заседание созданной по поручению главы государства Межведомственной специальной группы по пресечению и расследованию фактов распространения поддельных паспортов вакцинации и ложных результатов ПРЦ-тестирования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе совещания рассмотрены результаты проводимой госорганами работы. Отмечено, что с начала года органами внутренних дел зарегистрировано 156 уголовных дел по подделке и использованию подложных результатов ПЦР-тестирования и паспортов вакцинации, сообщает Polisia.kz

Однако, несмотря на профилактические меры и разъяснительную работу, продолжаются нарушения, связанные с изготовлением и использованием поддельных медицинских документов. По всем выявленным фактам проводятся мероприятия по установлению лиц, фиктивно получивших прививки.

В суд направлено 20 уголовных дел, в отношении 17 лиц уже состоялись обвинительные приговоры с наложением штрафов в размере до 200 МРП.

К примеру, медработник частной клиники Актобе и ее супруг, оказывавший посреднические услуги, решением областного суда приговорены к штрафу 200 МРП (583 тысячи тенге) каждый.

По итогам совещания намечены необходимые мероприятия по повышению эффективности принимаемых мер для пресечения правонарушений, связанных с изготовлением и использованием поддельных медицинских документов.

8 сентября Межведомственная комиссия (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК одобрила алгоритм рейдов по вакцинации.

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